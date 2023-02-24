Çavuşoğlu: "Suriyeliler gelecek diye yorumladılar alakası yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib’i ağırladı. Çavuşoğlu, Lübnan’ın 5 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderdiğini söyledi. Çavuşoğlu, Suriye’ye gönderilen yardımlarla ilgili de konuştu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib’i ağırladı. Çavuşoğlu, Lübnan’ın 5 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderdiğini söyledi:

- Lübnan, 5 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderdi. Toplam 120 kişilik bir ekip gönderdiler. İlk ekip depremden 19 saat sonra geldi. Yani depremden daha bir gün geçmeden ülkemize ulaştılar. Geçtiğimiz yıl Lübnan'da ortak bir arama kurtarma eğitimi düzenlemiştik. Tecrübe paylaşımı programı düzenlemiştik. Ve bu programa katılan 10 kardeşimiz gönüllü olarak ekibin içinde yer aldılar. Bu, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin güzel bir örneğidir.

Çavuşoğlu, Suriye’ye gönderilen yardımlarla ilgili de konuştu:

- Lübnan sadece bize değil depremden etkilenen Suriyelilere de destek verdi. Bu insani bir konudur. Yani burada siyaset olmaz. Biz uluslararası toplumun Suriye'ye gönderdikleri yardımlara da yardımcı oluyoruz. Hava sahamızı açtık, uçaklar geçebiliyor. BM'nin yardımları, sadece bir kapı yetmedi biliyorsunuz, bunu yanlış yorumlayanlar da oldu. İşte Suriyeliler gelecek diye. Hiç alakası yok. BM yardımlarını depremden etkilenen Suriyelilere ulaşması için elbette insani görevimizi yapacağız.
# suriye # deprem # lübnan # Mevlüt Çavuşoğlu

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