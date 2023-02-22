Yunanistan'dan deprem fırsatçılığı: "Tam zamanı"

Türkiye depremin yaralarını sarmaya uğraşırken Yunanistan Doğu Akdeniz'de işgal planları yapıyor.



Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Amiral Evangelos Apostolakis, Yunan televizyonlarına çıkıp Atina yönetimine Türkiye'yi işgal çağrısı yaptı. Doğu Akdeniz'de, Türkiye depremlerinin fırsata çevrilmesini istedi.



Skandal ifadeler kullanan Eski Yunan Generali, "Yunanistan kara sularının 6 milden 12 deniz miline çıkması gerektiğini" savundu. Türkiye'nin deprem felaketi ile uğraştığına işaret ederek, " “12 mile genişlemenin zamanı geldi" dedi.



Türkiye’yi ve Doğu Akdeniz ülkelerini hedef alan bir ABD üssüne dönüşen Yunanistan yönetimi, kara sularını 12 mile çıkaracaklarını ilan etmişti. 2022 yılında ilan edilen karar çerçevesinde Atina'nın, Girit'in güneyinde ve batısında hazırlık yaptığı belirtiliyor.