Yunanistan'dan deprem fırsatçılığı: "Tam zamanı"

Kimileri Yunanistan'a methiyeler düzerken Yunanistan deprem fırsatçılığı peşinde. Ülkenin eski Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Atina yönetimine skandal bir çağrı yaparak, "Karasularımızı genişletmenin tam zamanı" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:

Türkiye depremin yaralarını sarmaya uğraşırken Yunanistan Doğu Akdeniz'de işgal planları yapıyor.

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Amiral Evangelos Apostolakis, Yunan televizyonlarına çıkıp Atina yönetimine Türkiye'yi işgal çağrısı yaptı. Doğu Akdeniz'de, Türkiye depremlerinin fırsata çevrilmesini istedi.

Skandal ifadeler kullanan Eski Yunan Generali, "Yunanistan kara sularının 6 milden 12 deniz miline çıkması gerektiğini" savundu. Türkiye'nin deprem felaketi ile uğraştığına işaret ederek, " “12 mile genişlemenin zamanı geldi" dedi.

Türkiye’yi ve Doğu Akdeniz ülkelerini hedef alan bir ABD üssüne dönüşen Yunanistan yönetimi, kara sularını 12 mile çıkaracaklarını ilan etmişti. 2022 yılında ilan edilen karar çerçevesinde Atina'nın, Girit'in güneyinde ve batısında hazırlık yaptığı belirtiliyor.

# yunanistan # Kıta sahanlığı # deprem

Benzer Videolar

Bakan Varank AB Komisyonu heyetiyle görüştü Bakan Varank AB Komisyonu heyetiyle görüştü
"11 binden fazla personel geldi" "11 binden fazla personel geldi"
Ülkelerinde böyle karşılandılar Ülkelerinde böyle karşılandılar
“Avrasya Yeni Dünyanın kurucusudur” “Avrasya Yeni Dünyanın kurucusudur”
Uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor Uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor
Depremzedelere Azerbaycanlı kadın askerlerden psikolojik destek Depremzedelere Azerbaycanlı kadın askerlerden psikolojik destek
Çavuşoğlu'ndan Rusya tehdit açıklaması Çavuşoğlu'ndan Rusya tehdit açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Blinken'a PKK uyarısı Çavuşoğlu'ndan Blinken'a PKK uyarısı
"Şartlara bağlanarak almamız mümkün değil" "Şartlara bağlanarak almamız mümkün değil"
Bakü sokaklarında Türkiye'ye destek mesajları Bakü sokaklarında Türkiye'ye destek mesajları
Kazak arama kurtarma ekibi ülkelerinde böyle karşılandı Kazak arama kurtarma ekibi ülkelerinde böyle karşılandı
Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken yan yana Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken yan yana
Çok Okunanlar
1 ABD'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması
2 Gece başlayacak: Yoğun kar yağışı geliyor!
3 YÖK bahar yarıyılına ilişkin en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı
4 YKS ertelendi mi? 2023 YKS ne zaman?
5 Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı