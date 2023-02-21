Bakan Kurum açıkladı: Acil yıkılacak bina sayısı ne kadar?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 14'üncü gününü geride bırakırken hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Deprem Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin 14'üncü gününde hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Kurum, 3 milyon 520 bin bağımsız bölümlü 927 bin binanın incelendiğini kaydetti.

Kurum, 118 bin binanın 412 bin bağımsız bölümünün acil yıkılacak olarak tespit edildiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının yanı sıra zemin etütleri de sürüyor. Kurum fay hattına yakın, sıvılaşmanın olduğu yerlerde çalışmaların ayrıntılı yapıldığını dile getirdi.

Bakan Kurum, Mart ayı başında 30 bin konutun inşasına başlanacağına dikkat çekti.

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