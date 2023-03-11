Cübbeli Ahmet'ten AYM'ye tepki: "Askere kurşun sıkan HDP’ye verilen para haram olsun"
“Askerine polisine kurşun sıkana para veren devlet hükümet olur mu?” Namı diğer Cübbeli Ahmet Hoca, Anayasa Mahkemesi’nin HDP ile ilgili kararına bu sözlerle isyan etti. “HDP’ye giden para haram olsun” diyen Ahmet Mahmut Ünlü, Anayasa Mahkemesi’ne ses çıkarmayan hükümete ve partilere ateş püskürdü.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Anayasa Mahkemesi’nin PKK’nın Meclis’teki kolu HDP’nin hazine hesabı üzerindeki blokeyi kaldırmasına tepki gösterdi.
Ünlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dışında hükümet üyelerinden AYM’ye sessiz kaldığını hatırlattı “HDP giden para haram olsun” dedi.
Ahmet Mahmut Ünlü, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’ye 540 milyon lira hazine yardımı yapılması kararına partilerin ses çıkarmamasına da eleştirdi. Ünlü, “bu kadar partiye bu kadar lidere yazılar olsun” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.