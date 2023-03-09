Bakan Kirişci: "Kanun teklifi ile planlı üretimin altını çiziyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda muhtarlar ve Demokratik kitle örgütleriyle bir araya geldi. 11 il için yaklaşık 5 milyar liralık destek sağlandığını belirtti. Bakan Kirişçi, mecliste görüşülen bir kanun teklifinde planlı üretim, sözleşmeli tarım ve stratejik ürün kavramlarının altının çizildiğini söyledi. "Kanun teklifi yasalaştığında, ÇKD kaydı aranmaksızın tarımsal üretim yapanlar desteklenecek." dedi.