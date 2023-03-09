İran Dışişleri Bakanı Suriye'de: Masada hangi başlıklar ne olacak?

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ankara’da temaslarını tamamladı.

Türkiye, Rusya, Suriye zirvesine İran’ın da katılacağının duyurulmasının ardından Abdullahiyan, Suriye’ye gitti.

- Biz İran’da Ankara ve Şam’ın doğal seviyeye dönmesini çok güçlü bir şekilde destekliyoruz ve şuna inanıyoruz Suriye ve Türkiye bölgenin Batı Asya’daki iki önemli ülkesidir.

Abdullahiyan'ın ilk durağı, Türkiye ile komşu olan Suriye'nin Lazkiye kenti oldu. Abdullahiyan, Lazkiye'de depremzedeleri ziyaret ederek Lazkiye Valisi ile görüştü.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgiye göre Abdullahiyan, Lazkiye'den Şam'a geçti. İran Dışişleri Bakanı’nı, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşecek.



Görüşmelerde Türkiye, Suriye, Rusya ve İran’ın katılacağı 4’lü formattaki zirvenin ele alınması öngörülüyor. Dışişleri bakanları toplantısı öncesinde önümüzdeki hafta Moskova’da yapılacak 4’lü formattaki teknik toplantının ayrıntıları masaya yatırılacak.



Şam ve Ankara’nın normalleşmesini isteyen Tahran, İran ve Türkiye’nin terörle ortak mücadele içinde olduğunu da sık sık vurguluyor.



İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 2 ay önceki Türkiye ziyaretinin ardından da Suriye’ye gitmişti. Abdullahiyan, yine Faysal Mikdad ve Beşar Esad ile görüşmüştü.