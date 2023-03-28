CHP'li Bakırköy Belediyesi önünde işten çıkarılan işçiler haklarını aradı

Toplu iş sözleşmesi talebiyle greve çıkan ve grev sonrası işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler Bakırköy Belediyesi önünde eylem yaptı.



2021 yılında toplu iş sözleşmesi talebiyle greve çıkan Bakırköy Belediyesi işçileri sözleşmenin imzalanmasıyla işbaşı yaptı. Sonlanan grevin ardından işçilerden bazıları işten çıkarıldı.



İşini son verilen işçilerin işe dönüş için başlattıkları hukuki süreç devam ederken bugün 10 kişilik grup belediye önünde toplanarak hem protesto hem de basın açıklaması yaptı.



Grup adına basın açıklaması yapan Yılmaz Şutanrıkulu “hiçbir disiplin suçumuz yok gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldık” dedi.