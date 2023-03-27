İyi Parti'den YSK'ya 3. adaylık itirazı

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanların istifa etmeden milletvekili adayı olmalarının adaletsiz olduğunu söyledi:

- Sayın Cumhurbaşkanı, Kabinenin, 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Seçimlerin olmazsa olmazı adil, şeffaf ve dürüst bir biçimde yapılabilmesidir. Anayasa 106. madde: 'TBMM üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Zorlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edeceklerini de kaydetti. “Sonuca göre yarışa devam edeceğiz” dedi: