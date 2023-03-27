İyi Parti'den YSK'ya 3. adaylık itirazı
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edeceklerini söyledi. Hukuken bunun mümkün olmadığını belirten Zorlu, bakanların milletvekili adayı olmasına da tepki gösterdi.
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanların istifa etmeden milletvekili adayı olmalarının adaletsiz olduğunu söyledi:
- Sayın Cumhurbaşkanı, Kabinenin, 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Seçimlerin olmazsa olmazı adil, şeffaf ve dürüst bir biçimde yapılabilmesidir. Anayasa 106. madde: 'TBMM üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.
Zorlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edeceklerini de kaydetti. “Sonuca göre yarışa devam edeceğiz” dedi:
- 2007 yılında ve 2017 yılındaki değişiklikle de üzerinde hiçbir oynama yapılmayan husus şudur: 'Bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez.' Yine Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda da aynı ifade yer almaktadır. Bu değişiklikler yapılırken geçici bir madde de konulmamıştır.
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