CHP'de genel başkanlık yarışı: Yüzler farklı programlar aynı

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta seçimlerde alınan yenilgi sonrası CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edeceği konuşuluyordu. Ancak Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğinin sinyallerini verdi. Yaptığı açıklamada “ağır bir yenilgi almadığını” iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim açıklamasının ardından CHP’de genel başkan adaylığı tartışması başladı.

İmamoğlu’nun ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, aday olabileceğinin sinyalini verdi. CHP’li Özel, "Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı” sözlerini kaydetti.

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ''Türkiye biletim hazır'' diyen FETÖ firarisi Emre Uslu, koltukta Özgür Özel'i görmek istediğini de paylaştı.

7 yıldır CHP parti yönetiminde görevi olmayan, son seçimde de milletvekilliği için aday gösterilmeyen CHP'li Gürsel Tekin de adaylık mesajı verenlerden...Tekin, Genel başkanlık için "Aday olacak mısınız?" sorusuna , "Genel başkanım çekilirse düşünürüz." diye yanıt verdi.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da Genel Başkan adaylığına yeşil ışık yaktı. Atıcı, aday olup olmayacağı sorulunca “Ama ben ‘Genel Başkan’ın karşısına çıkmam’ demiyorum. ‘Çıkarım’ da demiyorum" ifadesini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da CHP Genel Başkanlığı'nın en çok İmamoğlu’na yakışacağını belirtti. Adaylık sinyali veren Özcan, “Bu cesareti kimse gösteremezse eğer, üzerimize vazife düşerse, böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam” ifadesini de kullandı.

Adaylık açıklaması yapanlar, değişim sinyali verenler, CHP'nin vitrinine odaklanmış durumda. FETÖ ve PKK'ya kol kanat geren, Batı politikalarına kucak açan program, olduğu yerde duruyor. İsimler değişiyor, yol haritası değişmiyor...

ABD'nin de dikkati, değişim açıklamaları ile öne çıkan İmamoğlu'nda.

Türkiye’ye yeni atanan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunduktan hemen sonra İmamoğlu’nu ziyaret etmişti. İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisiyle de çok kez bir araya geldi. Türkiye’nin temel konularında da İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu aynı görüşleri savunuyor.