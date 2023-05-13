CHP''li milletvekilinden HDP itirafı: "Meral Akşener bile bunun farkında"

14 Mayıs seçimlerine saatler kala Fransa merkezli Le Point'e demeç veren CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Yedili Masa'nın HDP ile ortaklığına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

HDP ile müzakerelere ilişkin detaylar veren Kaboğlu, anayasa reformu sürecinde "HDP ile müzakere olacak mı?" sorusuna "Bu Kürt partisi HDP bizim açık olarak söylemediğimiz ortağımız. HDP merkez parti olacak. Ortağımız HDP ile önümüzdeki dönem demokrasiyi birlikte hayata geçireceğiz" şeklinde yanıt verdi.

İttifakta HDP'nin 'önemli' bir parti olacağını söyleyen Kaboğlu, "Onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var" dedi. Kaboğlu, "Meral Akşener bile bunun bilincinde" sözlerini sarf etti.