Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Talimatı ABD'den alıyor"

Erdoğan, televizyon kanallarının ortak yayınında da konuştu. Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi ve terörle mücadele ile seçim süreci ve sonrasına dair mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rusya’yı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti’nin İstanbul Ümraniye'deki mitinginde konuşan Erdoğan, seçilmesi halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’na “Nasıl yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı?” diye sordu.

- Tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayiinde öyle, aynı şekilde şu anda turist akınında 5,5 milyona yakın turist bize Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Bay Bay Kemal, bu ne akıldır, bu nasıl anlayıştır?

Erdoğan, PKK uzantısı HDP’nin de destek verdiği Altılı Masa'nın ABD ve Batı’dan talimat aldığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. "Sandıklar, Biden'a da bir cevap olacak” ifadelerini kullandı.

- Ülkenin istiklalini emperyalistlere, kaynaklarını tefecilere, güvenliğini terör örgütlerine, itibarını mafya bozuntusu mensuplara, meydanı bir avuç muhterise bırakarak kendilerine iktidar yolu açmaya çalışıyor. Hani bizim ülkemizin güvenlik çıkarları için Akdeniz'de, Ege'e, NATO'da dik duruş sergilediğimiz meseleler var ya, hepsinde teslim bayrağını çekecekler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, televizyon kanallarının ortak yayınında da seçim süreci ve sonrasına dair soruları yanıtladı. Kaset komplosuyla adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştüğünü belirterek, “Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik.” dedi.

- Muharrem Bey'in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. bu bir FETÖ taktiği.

Erdoğan, Terör örgütü PKK’nın umudunu Kılıçdaroğlu ve 6’lı masaya bağladığını belirtti. “Bu seçimin sonunda terör örgütü ya tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına göz dikecek” ifadelerini kullandı.

Programda Erdoğan’a seçimi kaybetme ihtimali de soruldu.