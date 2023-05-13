Perinçek üreticilerle buluştu: Medikalciler ve jenaretör üreticilerinin derdini dinledi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen bir medikal firması olan BezSepeti.com’u ziyaret etti.

BezSepeti.com’un yöneticisi olan Metin Akpınar derdini Perinçek’e anlattı. Akpınar medikalcilerin bir meslek grubu olarak görülmemesinden yakındı ve medikal sektörünün bir çatı altında toplanması gerektiğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek’in bir sonraki durağı sanayi sektöründen GüçBir Jenaratör oldu. Jenaratör üreticileri Türkiye’nin jenaratör ihracatında önemli bir noktaya geldiğini belirtti ve geliştirilmesi için daha çok desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ziyaretlerin ardından milletvekili adaylarıyla bir araya gelen Perinçek Vatan Partisi’ne üye olan gençlere de rozet taktı.