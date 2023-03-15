Deva Partisi'nde HDP istifası: "Parti özerkçilerin yanına düştü"

Deva Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz, HDP ile işbirliğini gerekçe göstererek hem il başkanlığından hem de parti üyeliğinden istifa etti. Siyasete umut olmak için girdiğini belirten Kurnaz, Deva Partisi'nin Selehattin Demirtaş, Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala gibi yerel özerkçilerle yan yana olduğunu söyledi.



Aslında Deva Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz, 11 Mart’ta istifa etmişti. Deva Partisi il başkanlarının da olduğu parti içi mesajlaşma grubuna istifa dilekçesini iletmişti. Kurnaz, dilekçesinde "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı. İstifa mektubu sızdırıldı ve avukat Murat Kurnaz sosyal medyada linç edildi.



Sosyal medya linci üzerine kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kalan Kurnaz, AK Partiyi mezhepçilikle eleştirdiği için Deva Partisi’ne katıldığını anlattı. Avukat Murat Kurnaz, Deva Partisi’ni mezhep kulübü, Altılı Masayı da birbirine benzemezlerden oluşan 7 kişilik bir ülke yönetimi heyeti olarak adlandırdı.



Deva Partisi Tokat İl Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden Murat Kurnaz, tek vazgeçilmezinin ülkenin bütünlüğü olduğunu vurguladı.