Kılıçdaroğlu ile Soylu arasında bayrak polemiği: "Allah hesabını sorar"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki mezarlıklarda bulunan Türk bayrakları ve belediyenin bayraklarının kaldırıldığını söylemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki mezarlıklarda bulunan Türk bayrakları ve belediyenin bayraklarının kaldırıldığını söylemesini ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Soylu Cumhurbaşkanı adayı olan birini söylediklerine daha çok dikkat etmesi gerektiği vurgusunu yaparken "Allah bunun da hesabını sorar" dedi.

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