Özdağ ve Kurtulmuş ikinci tur öncesi görüştü

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada terörle mücadele ve sığınmacı konusunun ele alındığı belirtildi.

Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

İki isim, görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada terörle mücadele ve sığınmacıl konusunun ele alındığı belirtildi. Kurtulmuş şunları ifade etti:

- Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de cumhurbaşkanımıza destek verir. Her iki taraftan müşterek gördüğümüz konuyu paylaşmak isterim. Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu ama bu meselenin şartlar doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere etik.

 Özdağ ise şöyle konuştu:

- Terör örgütlerinin faaliyetleri karşısındaki politikaları değerlendirdik. Sığınmacı meselesi için çözüm önerilerini dile getirdik. Belirli farklılıklar olduğu aramızda açıktır. Zafer Partisi'nin politikası zorla gönderilmeleridir.

Görüşme trafiği devam ederken Ata İttifakı da dağıldı. Özdağ, Zafer Partisi'nin hangi Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini 23 Mayıs’ta açıklayacak.

Ata İttifakı partilerinden Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz de, ittifakın resmen sona erdiğini söyledi. Öz, her partinin kendi kararını verebileceğini belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ümit özdağ # numan kurtulmuş # ak parti # Zafer Partisi # seçim 2023

Benzer Videolar

Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan tepki Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan tepki
Sinan Oğan'dan Erdoğan kararı Sinan Oğan'dan Erdoğan kararı
Perinçek gençlerle buluştu Perinçek gençlerle buluştu
Gelecek Partisi'nde 11 kurucu üye istifa etti Gelecek Partisi'nde 11 kurucu üye istifa etti
Akar'ı duygulandıran Erdoğan - İzzetbegoviç hikayesi Akar'ı duygulandıran Erdoğan - İzzetbegoviç hikayesi
"Rus piyasasını çok ürküttü" "Rus piyasasını çok ürküttü"
Soylu, Kaftancıoğlu'nun o planını ifşa etti Soylu, Kaftancıoğlu'nun o planını ifşa etti
PYD'den Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı PYD'den Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı
LGBT Sözleşmesini imzalayanlar Meclis'te LGBT Sözleşmesini imzalayanlar Meclis'te
Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım
Babacan'dan Cumhur İttifakı çıkışı Babacan'dan Cumhur İttifakı çıkışı
YSK birinci tur kesin sonuçlarını açıkladı YSK birinci tur kesin sonuçlarını açıkladı
Çok Okunanlar
1 Osmanlı'da ilginç uygulama
2 Gizemli ötegezegene en yakın bakışı gerçekleştirdi
3 23 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 Atatürk’ün kronolojik sırayla kazandığı tüm rütbeler
5 İki il için sağanak uyarısı