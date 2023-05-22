Özdağ ve Kurtulmuş ikinci tur öncesi görüştü

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

İki isim, görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada terörle mücadele ve sığınmacıl konusunun ele alındığı belirtildi. Kurtulmuş şunları ifade etti:

- Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de cumhurbaşkanımıza destek verir. Her iki taraftan müşterek gördüğümüz konuyu paylaşmak isterim. Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu ama bu meselenin şartlar doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere etik.

Özdağ ise şöyle konuştu:

- Terör örgütlerinin faaliyetleri karşısındaki politikaları değerlendirdik. Sığınmacı meselesi için çözüm önerilerini dile getirdik. Belirli farklılıklar olduğu aramızda açıktır. Zafer Partisi'nin politikası zorla gönderilmeleridir.

Görüşme trafiği devam ederken Ata İttifakı da dağıldı. Özdağ, Zafer Partisi'nin hangi Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini 23 Mayıs’ta açıklayacak.

Ata İttifakı partilerinden Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz de, ittifakın resmen sona erdiğini söyledi. Öz, her partinin kendi kararını verebileceğini belirtti.