Vatan Partisi esnafla buluştu! Esnafın gündemi hayat pahalılığı

Vatan Partisi, seçimlerin ardından artan ekonomik krizle baş başa bırakılan esnaflarla bir araya geldi.

Seçim dönemi vaatler verildi, esnaf, vatandaş için ekonomide bolluk bereket görüntüsü verildi. Ancak seçimlerin üzerinden çok geçmeden AK Parti Hükümeti'nin ekonomi politikaları vatandaşı yolda bıraktı.

Seçim döneminde pazar pazar, dükkan dükkan dolaşan Vatan Partisi Ankara'da yine vatandaşlaydı. Sokakları karış karış dolaştı. ziyaret noktası bu kez Balgat oldu. Esnaf ziyaretlerine katılan Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, görüşmelerde ekonomik krizin çözümlerine vurgu yaptı.

Çalışmayı Ulusal Kanal'a değerlendiren Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Emre Can, esnaf görüşmelerinde vatandaşlardan gelen tepkileri aktardı.

Vatandaşın sırtına kambur olan kira krizine karşı Vatan Partisi'nin "3 yıl kiraları dondurma" ve "tavan fiyat belirleme" çözümleri de görüşmenin öne çıkan başlığı oldu.

Diğer yandan esnaftan emekçiye, üreticiden işçiye tüm kapıları çalan Vatan Partisi vatandaşla bir araya gelmeye devam edecek.