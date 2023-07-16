Vatan Partisi Öncü Gençlik'te bayrak değişimi! Samet Kunt Genel Başkan oldu

Vatan Partisi Öncü Gençlik yeni genel başkanını seçti. Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini yürüten Barış Demiralay Öncü Gençlik’ten mezun oldu. Yeni Genel Başkan ise, oy birliği ile Samet Kunt seçildi.

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Vatan Partisi Öncü Gençlik'te bayrak değişimi oldu.

Vatan Partisi Öncü Gençlik, il başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldiği Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu Kampında yeni genel başkanını seçti. 2021 yılından beri Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini yürüten Barış Demiralay, Öncü Gençlik’ten mezun oldu.

15. dönem Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevine oy birliği ile Samet Kunt seçildi.

Kunt daha önce, Türkiye Liseliler Birliği’nde İzmir İl Saymanlığı, Türkiye Gençlik Birliği Ege Üniversitesi Birim Başkanlığı, Öncü Gençlik Ege Temel Örgüt Başkanlığı, TGB İzmir İl Sekreterliği, TGB Genel Sekreter Yardımcılığı ve TGB Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. Son olarak Öncü Gençlik İzmir İl Başkanlığı görevini yaptı.

Samet Kunt, Öncü Gençliğin görevlere hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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