Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz 15 Temmuz etkinliğinde konuştu: "FETÖ demek NATO demek"

İzmir Valiliğinin düzenlediği 15 Temmuz buluşmasında, FETÖ darbe girişiminin bastırılması coşkuyla kutlandı. Buluşmaya siyasi partiler de katıldı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, “FETÖ demek NATO demektir.”diyerek İzmirlilere seslendi.

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İzmir Valiliği’nin düzenlediği 15 Temmuz buluşmasında İzmir’deki siyasi parti liderleri de konuşma yaptı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz'in konuşması büyük ilgi topladı.

Çağdaş Cengiz, "FETÖ’nün arkasındaki gücü herkesin açık yüreklilikle söylesin" dedi ve ABD’yi işaret etti.

Cengiz, TBMM’ye seslendi ve “FETÖ demek Amerika demektir, FETÖ demek NATO demektir.” diyerek milletvekillerine seslendi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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