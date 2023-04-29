Vatan Partisi Milletvekili Adayı Ethem Sancak vatandaşla kucaklaştı

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 2. Bölge 1. sıra Milletvekili adayı Ethem Sancak, Fatih Kadınlar Pazarı’nda esnafı ziyaret etti. Yurttaşlarla kucaklaştı. Önceki gün de Vatan Partisi Gaziantep'te Siirtliler, Pervalililer ve Birecikliler dernekleriyle bir araya geldi.

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Vatan Partisi'nin seçim çalışmaları devam ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 2. Bölge 1. sıra Milletvekili adayı Ethem Sancak, Fatih Kadınlar Pazarı’nda esnafı ziyaret etti.

Vatan Partisi Milletvekili Adayı Ethem Sancak vatandaşla kucaklaştı - Resim : 1

Yurttaşla kucaklaşan Sancak'a esnaftan ilgi yoğun oldu.

Sancak, pazar ziyaretinin ardından Siirt Vakfı'nı da ziyaret etti.

Siirt Vakfı hakkında bilgi veren Genel Başkan Zeki Akyünlü, "Desteğimiz Ethem Sancak'la" dedi.

Vatan Partisi Milletvekili Adayı Ethem Sancak vatandaşla kucaklaştı - Resim : 2

Öte yandan Vatan Partisi milletvekili adayları Ethem Sancak ve Şule Perinçek Gaziantep'te önceki gün dernek ziyâretlerinde bulundu.

İş insanlarının daveti üzerine geldikleri Gaziantep'te Siirtliler, Pervalililer ve Birecikliler dernekleriyle buluşan Sancak ve Perinçek vatandaşları dinledi, Vatan Partisi'nin siyasetlerini anlattı.

Vatan Partisi Milletvekili Adayı Ethem Sancak vatandaşla kucaklaştı - Resim : 3

Buluşmada dernek yöneticileri sıkıntılarını anlattı. Pervalililer Derneği Başkanı Sait Özer "Siz neredeyseniz biz de oradayız" dedi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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