Acun Ilıcalı bağış miktarlarını nasıl yuvarladı?

Depremzedeler için düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasında sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'nın gelen bağış miktarını "Bunu yuvarlayalım" diyerek artırması sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı'nın bu yöntemle ekranda olduğu süre boyuncu ekstra 75 milyon topladığı ileri sürüldü.

Son Güncelleme:

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 10 ilimizde yıkımlar meydana geldi. 35 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla depremzedeler için bağış toplandı. Dün akşam ortak yayınla ekrana gelen programda sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'nın bağış miktarlarını artırdığı anlar ise Twitter'da gündem oldu.

 20 MİLYON TL'LİK BAĞIŞI 30 MİLYON TL YAPTIRDI

Gecede bağış toplayan Acun Ilıcalı, canlı yayında gelen miktarları artırmak için mücadele etti. Ilıcalı, bir holding tarafından yapılan 20 milyon TL'lik bağışı önce 25 milyon TL'ye çıkardı sonra da "Arada bir rakam olarak kaldı" diyerek bağışı 30 milyon TL'ye çıkarttırdı. Ilıcalı'nın programda yer aldığı süre boyuncu bağışların miktarını artıra artıra 75 milyon TL fazla yardım yaptırdığı ileri sürüldü.

# acun ılıcalı # deprem # Kahramanmaraş

Benzer Videolar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bağış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bağış
Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
Elbistan'da kaymakamlık ve belediye hizmetleri yeniden başladı Elbistan'da kaymakamlık ve belediye hizmetleri yeniden başladı
Deprem TMO'yu da vurdu: Mısır siloları yerle bir Deprem TMO'yu da vurdu: Mısır siloları yerle bir
Depremzedeye fahiş kira isyan ettirdi Depremzedeye fahiş kira isyan ettirdi
Adıyaman sanayicisinden çağrı: "Göç önlenmeli" Adıyaman sanayicisinden çağrı: "Göç önlenmeli"
Deprem bölgesinde hızla yeni yaşam alanları kuruluyor Deprem bölgesinde hızla yeni yaşam alanları kuruluyor
Çadır kentte yaşam Çadır kentte yaşam
Bakan Koca'nın başında olduğu ateşte kor parladı Bakan Koca'nın başında olduğu ateşte kor parladı
Depremin ilk anları polis telsizine böyle yansıdı Depremin ilk anları polis telsizine böyle yansıdı
Arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını böyle anlattı Arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını böyle anlattı
Malatya'da konteyner kentler kurulacak Malatya'da konteyner kentler kurulacak
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 AFAD güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı!
3 Kolonlardan alınan örnek hayrete düşürdü
4 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
5 "Türkiye Tek Yürek" oldu