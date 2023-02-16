Acun Ilıcalı bağış miktarlarını nasıl yuvarladı?

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 10 ilimizde yıkımlar meydana geldi. 35 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla depremzedeler için bağış toplandı. Dün akşam ortak yayınla ekrana gelen programda sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'nın bağış miktarlarını artırdığı anlar ise Twitter'da gündem oldu.

20 MİLYON TL'LİK BAĞIŞI 30 MİLYON TL YAPTIRDI

Gecede bağış toplayan Acun Ilıcalı, canlı yayında gelen miktarları artırmak için mücadele etti. Ilıcalı, bir holding tarafından yapılan 20 milyon TL'lik bağışı önce 25 milyon TL'ye çıkardı sonra da "Arada bir rakam olarak kaldı" diyerek bağışı 30 milyon TL'ye çıkarttırdı. Ilıcalı'nın programda yer aldığı süre boyuncu bağışların miktarını artıra artıra 75 milyon TL fazla yardım yaptırdığı ileri sürüldü.