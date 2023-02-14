Derya Yanık'tan koruyucu aile açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı derya Yanık Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çocuklar ve bebekler hakkında açıklama yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı derya Yanık Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki kimliği tespit edilen çocuk sayısını açıkladı. Yanık bin 362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini söyledi. Yanık koruyucu aile olma sürecine ilişkinde önemli bilgiler paylaştı.