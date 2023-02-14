Derya Yanık'tan koruyucu aile açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı derya Yanık Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çocuklar ve bebekler hakkında açıklama yaptı.

Son Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı derya Yanık Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki kimliği tespit edilen çocuk sayısını açıkladı. Yanık bin 362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini söyledi. Yanık koruyucu aile olma sürecine ilişkinde önemli bilgiler paylaştı.

Benzer Videolar

Bakan Kurum'dan afetzedelere konut müjdesi Bakan Kurum'dan afetzedelere konut müjdesi
Tüm Türkiye tek yumruk oldu Tüm Türkiye tek yumruk oldu
Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görev başında Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görev başında
İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de
"Kahramanlar hoş geldiniz" "Kahramanlar hoş geldiniz"
"Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi "Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi
Antalya'da depremzede sayısı ne kadar? Antalya'da depremzede sayısı ne kadar?
222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı 222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı
Şile'de mayın patladı Şile'de mayın patladı
Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu
Depremzedeler böyle tahliye ediliyor Depremzedeler böyle tahliye ediliyor
212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör 212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör
Çok Okunanlar
1 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem
2 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
3 Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var?
4 O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...