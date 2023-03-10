Hatay'da görevlendirilen askerler komando marşıyla kentten ayrıldı
Depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek görev alan 2 bin 700 komando, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı. Vatandaşın her daim yardımına koşan Mehmetçik, deprem bölgesindeki vatandaşı da yalnız bırakmadı.
Mehmetçik her zaman olduğu gibi deprem afetinde de vatandaşın yanında oldu. Hatay'da görevini tamamlayan mavi bereliler birliğine döndü.
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti. Burada arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı.
Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.
Askerler vatandaşların sevgi gösterileriyle birlikte kente veda etti.
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