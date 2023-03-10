Hatay'da görevlendirilen askerler komando marşıyla kentten ayrıldı

Depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek görev alan 2 bin 700 komando, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı. Vatandaşın her daim yardımına koşan Mehmetçik, deprem bölgesindeki vatandaşı da yalnız bırakmadı.

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Mehmetçik her zaman olduğu gibi deprem afetinde de vatandaşın yanında oldu. Hatay'da görevini tamamlayan mavi bereliler birliğine döndü.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti. Burada arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı.

Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.

Askerler vatandaşların sevgi gösterileriyle birlikte kente veda etti.

# Hatay # hatay # komando marşı

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