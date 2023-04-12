İstanbul'da yağmur yağdı Silivrikapı surları çöktü

İstanbul'da sağanak yağış sonrası, Fatih Silivrikapı'daki surlarda çökme oldu. İtfaiye ekipleri alanda arama başlattı.

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Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ekiplerince arama başlatıldı.

Enkaz altında kaldığı öne sürülen kişinin yakınları da olay yerine geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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