Mardin'in Midyat, Artuklu ve Nusaybin ilçesi sağanak yağışa teslim oldu

Mardin'in Midyat, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde sağanak etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

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Midyat'ta etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yunusemre, Seyitler, Bahçelievler, Cumhuriyet, Sanayi, Gölcük ve Bağlar mahallelerinde sağanak sonucu yaklaşık 30 ev ve iş yerini su bastı. Midyat Belediyesi ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.

Nusaybin'de sağanak nedeniyle Nusaybin-Midyat kara yolu ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatıldı.

Beyazsu mesire alanında su baskınları oluştu, piknik ve dinlenme tesisleri su altında kaldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül bölgede incelemede bulundu.

YOLLAR ZARAR GÖRDÜ, DUVARLAR ÇÖKTÜ

Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde su baskınları sonucu yol zarar görürken bazı evlerin duvarları çöktü.

Kırsal alanda arı kovanları hayvan yemi, tahıl ve mısır sel sularında kaldı.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Koç, 97 arı kovanının zarar gördüğünü belirterek yetkililerden destek beklediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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