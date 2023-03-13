Trabzon Of'ta örtü yangını lodosun etkisiyle büyüdü
Trabzon Of'ta yangın lodosun etkisiyle büyüdü ve mahalleyi sardı.
Trabzon'un Of ilçesinde mezrada çıkan örtü yangını, lodosun da etkisiyle geniş alana yayıldı. İlk yangının çıktığı Kıyıboyu'ndan Kıyıcık Mahallesi'ne sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
ARAZİ KOŞULLARI ZORLAŞTIRIYOR
Dik ve engebeli arazide yol olmaması nedeniyle müdahalede güçlük yaşayan ekiplerin, bölgede evlere yakın noktalardaki yangını kontrol altına aldıkları belirtildi.