Tunç Soyer Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtlayamadı! Mahkeme kararını uygulamamakta ısrarcı

Belediye Meclis salonunda gazetecilerle bir araya gelen CHP'li Soyer, Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı. Soyer, sorumluluk sahası olan heyelan bölgesinin sorunlarını çözmek için topu hükümete attı.

CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, heyelan bölgesi olan Harmandalı'na depolamanın 2025 yılına kadar devam edeceğini duyurdu. Oysa yakın tarihte Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dursun Ali Kazar'ın açtığı davada İzmir 4. İdare Mahkemesi depolamaya dur demişti.

İzmir’in Çiğli ilçesinde heyelan bölgesi resmen kördüğüm. Bilim insanları bölgedeki her türlü hareketliliğin heyelan riskini artırdığını her fırsatta belirtmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depolamanın 17 ay daha devam edeceğini söyledi.

Soyer, İzmirli gazetecilerle Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda bir araya geldi ve soruları cevapladı. Soyer, Ulusal Kanal’ın 2 sorusunu cevaplamak yerine bu soruları hükümete sorun cevabını verdi.

Muhabirimiz Özgür Doğu Saymaz, Soyer'e 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu’nun meclis üyelerine yaptığı sunumu hatırlattı. Soyer, sorumluluğu üzerinden atan bir cevap verdi.

Bir diğer soru ise bölgede imar planlı arsaların sahibi bin 600'ü aşkın mağdurlarla ilgiliydi. Soyer bu soruya da “soruyla” cevap verdi ve "Bu sorunu tek başımıza çözemeyiz" dedi.

Ulusal Kanal’a konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili, bölgedeki kaymanın çöp tesisinden kaynaklanan koşullar nedeniyle olduğunu hatırlattı. Soyer sorumluluktan kaçıyor dedi.

Hızal bölge sorumluluk hükümette ise neden büyükşehir belediyesi 5-6 parselde heyelan nedeniyle kamulaştırma yaptı diye sordu. Soyer seçim öncesi başarısızlıklarını gizlemeye çalışıyor dedi.