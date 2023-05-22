ABD'de Türk vatandaşlarının oy kullandığı Türkevi'ne saldırı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu’nun da bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.

Olay yerel saatle 03.14'te yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

New York Polisi'yle temasa geçildi. Oayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandığı Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çekilirken, binada güvenlik önlemleri de arttırıldı.