ABD'de Türk vatandaşlarının oy kullandığı Türkevi'ne saldırı

ABD'de Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, binanın alt katındaki camları kırdı. Çirkin saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu’nun da bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.

Olay yerel saatle 03.14'te yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

New York Polisi'yle temasa geçildi. Oayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandığı Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çekilirken, binada güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Türkevi # new york # abd

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