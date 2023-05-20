Çin'den Batı'ya karşı Türkiye'ye destek

Çin’den Batı’ya Türkiye uyarısı geldi... Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, “Çin daima Türkiye’nin kendi güvenliği ve toprak bütünlüğünü korumakla ilgili çabalarını destekliyor. Dış güçlerin Türkiye'nin içişlerine karışmasına karşı çıkıyoruz” dedi.

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Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye-Çin ilişkilerini, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ve Çin'in Tayvan politikasını değerlendirdi.

Liu şu ifadeleri kullandı:

- Çin tarafı daima Türkiye'nin kendi güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumakla ilgili çabalarını destekliyor. Türkiye'nin kendi ulusal koşuluna uygun olan gelişme yolunu izlemesine destek veriyoruz. Dış güçlerin Türkiye'nin içişlerine karışmasına karşı çıkıyoruz

İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmeler yapan Shaobin, 2015 yılında Çin'in ve Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi ve Orta Koridor projelerine dair mutabakat zaptı imzaladığını dile getirdi. Çin Büyükelçisi, "Bu zaptın imzalanması Türkiye ve Çin'in ekonomik işbirliğine yeni bir sayfa açtı" dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan hiçbir kazanım çıkmayacağını söyleyen Büyükelçi Shaobin, "Yaptırım ve baskı sadece savaşları ve krizleri artıracaktır. Çin olarak siyasi çözümle ilgili tavrımızı ortaya koyduk. Çin tarafı, Türkiye dâhil uluslararası toplumla birlikte siyasi çözüm için Ukrayna krizini çözmeye yönelik rolünü oynamaya hazır. Aynı zamanda biz kararlılıkla ABD'nin hegemonyacılık eylemine karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çin # türkiye # batı

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