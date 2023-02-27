Çavuşoğlu: "Macaristan zor günlerimizde yanımızda oldu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu toplantıda, "Macaristan her zaman olduğu gibi yine bu zor günlerimizde bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Macar kurtarma ekiplerinin Türkiye'de büyük çabalar sarf ettiğini belirtti. 1999 depreminde de Macaristan'ın Türkiye'ye yardıma koştuğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu zor günlerimizde bize verdikleri destek için Macar hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.