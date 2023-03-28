MSB'den Fransa'ya PKK tepkisi: “Parlamentonun saygınlığına gölge düştü”
Terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde temsilcilerinin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı olaya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür” denildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde temsilcilerinin Fransa parlamentosunda hem ağırlandı hem de madalyaya layık görüldü.
PARLAMENTONUN SAYGINLIĞINA GÖLGE DÜŞTÜ
Fransa’nın bu adımına tepki Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi:
- NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. "Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir