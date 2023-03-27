Yunanistan umudunu Altılı Masaya bağladı: "Kazanırlarsa..."

14 Mayısta yapılacak seçimler, yurt dışından da yakından takip ediliyor. Yunanistan, seçimlerde umudunu Altılı Masaya bağladı. Yunan Bluesky Televizyonunda, Altılı Masa'nın seçimi kazanması durumunda Türk savunma sanayisinin çökeceği yorumu yapıldı.

Son Güncelleme:

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için tercihini yapacak. Seçim süreci, yurtiçin de olduğu kadar dış basında da yakından takip ediliyor.

ABD’nin güdümünde Türkiye’ye karşı silahlanan Yunanistan, seçimlerde umudunu Altılı Masaya bağladı. Yunan Bluesky Televizyonu sunucusu İoannis Theodoratos, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda, Atina'nın ABD ve Fransa'dan savaş uçakları almasına gerek kalmayacağını söyledi.

Millet İttifakı iktidarının Türkiye'nin mevcut filolarını dahi yükseltmeyeceği yorumunu yapan sunucu, “Fransız Rafale uçağı bile almamıza gerek yok. Çünkü komşu, filolarını dahi yükseltmeyecektir.” dedi.

# yunanistan # altılı masa # kemal kılıçdaroğlu

Benzer Videolar

Erdoğan ve Putin görüştü! Erdoğan ve Putin görüştü!
Pakistan donanma gemisi anma mekanı oldu Pakistan donanma gemisi anma mekanı oldu
Rusya'dan doğal gaz merkezi açıklaması Rusya'dan doğal gaz merkezi açıklaması
ABD Dışişleri'nden skandal Türkiye raporu ABD Dışişleri'nden skandal Türkiye raporu
Erdoğan, Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'yi karşıladı Erdoğan, Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'yi karşıladı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan KKTC adımı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan KKTC adımı
Yunanistan'dan adalara büyük kışkırtma hazırlığı Yunanistan'dan adalara büyük kışkırtma hazırlığı
"Günü geldiğinde tam üyelik gerçekleşecektir" "Günü geldiğinde tam üyelik gerçekleşecektir"
11 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret 11 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret
Çavuşoğlu Mısır'da: 11 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu Mısır'da: 11 yıl sonra bir ilk!
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Ankara’da tamamlandı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Ankara’da tamamlandı
Çavuşoğlu 11 yıl sonra Mısır'a gidiyor Çavuşoğlu 11 yıl sonra Mısır'a gidiyor
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Ertuğrul Doğan Kimdir?
3 Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman?
4 Altın fiyatları bugün ne kadar? (27 MART 2023)
5 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!