Yunanistan umudunu Altılı Masaya bağladı: "Kazanırlarsa..."

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için tercihini yapacak. Seçim süreci, yurtiçin de olduğu kadar dış basında da yakından takip ediliyor.



ABD’nin güdümünde Türkiye’ye karşı silahlanan Yunanistan, seçimlerde umudunu Altılı Masaya bağladı. Yunan Bluesky Televizyonu sunucusu İoannis Theodoratos, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda, Atina'nın ABD ve Fransa'dan savaş uçakları almasına gerek kalmayacağını söyledi.



Millet İttifakı iktidarının Türkiye'nin mevcut filolarını dahi yükseltmeyeceği yorumunu yapan sunucu, “Fransız Rafale uçağı bile almamıza gerek yok. Çünkü komşu, filolarını dahi yükseltmeyecektir.” dedi.