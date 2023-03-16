S-400'de 2. aşamaya neden geçilemiyor?

Rusya'dan ilk partisi alınan S-400 hava savunma sistemlerinde, ikinci aşamaya bir türlü geçilemiyor.



Türkiye ile Rusya arasında 2017 yılında imzalanan S400 sözleşmesi, iki parti için yapılmıştı. İlk parti doğrudan tedarik olacak, ikinci partide teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve yazılım entegrasyonu gibi istekler karşılanacaktı.



Türkiye’nin savunma alanında asıl kazancı elde edeceği ikinci aşama konusunda, Ankara'da bir duraksama yaşanıyor. Sözleşmedeki bir madde nedeniyle ikinci aşamaya geçme konusunun ağırdan alındığı, gerekli onayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın masasında beklediği öğrenildi.



Ankara'nın sözleşmede itiraz ettiği madde ise 3'üncü ülkere satış yasağı... Bakan Akar’ın söz konusu maddenin sözleşmeden çıkarılmasını istediği, ikinci partiyi bu nedenle beklettiği bildirildi.



Oysa 3'üncü ülkelere satış yasağı şartı, neredeyse tüm dünyadaki savunma anlaşmalarında uygulanan bir madde… Hiçbir üretici ülke, silah sisteminin 3'üncü ülkelere satılmasını ya da herhangi bir dokümanının başka ülkelere verilmesini istemiyor.





Öte yandan geçtiğimiz günlerde ASELSAN'dan “S-400'lere ihtiyacımız yok.” çıkışı gelmesi de dikkat çekti. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün “Hava savunma sistemlerini yapıyoruz. S-300, S-400’lere ihtiyacımız yok.” ifadelerini kullandı.



Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, ASELSAN Genel Müdürü Görgün’ün açıklamalarına atıf yaparak, ABD ve F-35 projesi konusunda uyarılarda bulundu.