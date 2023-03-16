Türk Devletleri Teşkilatı'ndan samimi görüntüler

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı.

"Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve alanına, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile aynı araçta geldi.

Liderler, zirve alanına gelişlerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Zirvenin yapılacağı salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışan liderler, aile fotoğrafı çektirdi.

Zirve alanında, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Liderler, daha sonra olağanüstü zirve toplantısına geçti.

İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ELE ALINACAK

Azerbaycan'ın teklifiyle, büyük depremler yaşayan Türkiye ile dayanışma için düzenlenen zirvede, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınacak.

Zirvede ayrıca, müşterek gündemde yer alan konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

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