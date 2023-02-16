Depremde kaybettiği yakınını arayanlar ne yapmalı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan cenazelerin kimlik tespitinin yapıldığı Adana Adli Tıp Kurumunun Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, "Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumuna sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor." dedi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde teşhisi yapılamayan cenazelerin kimliklerinin DNA taramasıyla belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi görevlendirildi.



Kurum bünyesindeki Acil DNA Birimi, teşhis edilemeyenlerin kimliğini belirlemek için yakınlarından alınan kan örnekleri doğrultusunda DNA taraması başlattı.