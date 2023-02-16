Depremde kaybettiği yakınını arayanlar ne yapmalı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren ve yakınları tarafından teşhis edilemeyen cenazelerin kimlik tespiti, Adana'daki "Acil DNA Birimi"nde yapılıyor.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan cenazelerin kimlik tespitinin yapıldığı Adana Adli Tıp Kurumunun Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, "Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumuna sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor." dedi.


Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde teşhisi yapılamayan cenazelerin kimliklerinin DNA taramasıyla belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi görevlendirildi.


Kurum bünyesindeki Acil DNA Birimi, teşhis edilemeyenlerin kimliğini belirlemek için yakınlarından alınan kan örnekleri doğrultusunda DNA taraması başlattı.

# deprem # adli tıp kurumu # adana

Benzer Videolar

Türk Kızılay'dan çadır seferberliği Türk Kızılay'dan çadır seferberliği
Deprem soruşturmalarında dört ilde 30 tutuklama Deprem soruşturmalarında dört ilde 30 tutuklama
Hablemitoğlu sanığı hiç görmediğini iddia etti Hablemitoğlu sanığı hiç görmediğini iddia etti
Numuneler korkunç gerçeği ortaya serdi Numuneler korkunç gerçeği ortaya serdi
Sanayicilerden 24 saatlik konteyner mesaisi Sanayicilerden 24 saatlik konteyner mesaisi
" Türkiye'nin her zaman yanındayız" " Türkiye'nin her zaman yanındayız"
"Türklerin birliğini Dünya'ya gösterdik" "Türklerin birliğini Dünya'ya gösterdik"
Enkaz altındaki zamana karşı yarışı kazananlar Enkaz altındaki zamana karşı yarışı kazananlar
Yaraların sarılması için destekler sürüyor Yaraların sarılması için destekler sürüyor
Bakan Kasapoğlu yurtlardaki depremzede sayısını açıkladı Bakan Kasapoğlu yurtlardaki depremzede sayısını açıkladı
TOKİ sakinleri deprem gecesini anlattı TOKİ sakinleri deprem gecesini anlattı
Deprem uzmanları o duruma dikkat çekti Deprem uzmanları o duruma dikkat çekti
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 AFAD güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı!
3 Kolonlardan alınan örnek hayrete düşürdü
4 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
5 "Türkiye Tek Yürek" oldu