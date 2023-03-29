Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması: "Çocuklarımızın katillerinden..."

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı konuşma şu şekilde:

- Şehit ailelerinden dua, Kandil'den beddua aldım. Dualar şerefim, beddular mücadelemdir benim. Milletimin beni bildiği ve sevdiği yerde bulmasını istedim. Bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. Partimin ortak cumhubaşkanı adayı mutabakatına imza atmamıştım. Bu itirazlarıma konu bir basın toplantısı düzenledim ve milletvekilliğine başvuru yapmadım. Arkadaşlarıma ve parti yetkililerine yük haline geldim. Ben kendimi yük olma alanından çekiyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağım konusunda yüzlerce konuşmam vardır. Ben dün dündür bugün bugündür denen bir siyasi gelenekten gelmiyorum. Ben köprüyü geçmek için yanlışa eyvallah edecek, dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, mertlikle kaybetmekten yanayım. Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İyi Parti'nin bir oldu bittiye getirildi. Genel başkanımızdan randevu istedim. Sebebi şu. Beraber bir yol yürüdük. Bize bazı görevler verildi. Bu süreçte milletimi utandırmadığımı düşünüyorum. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü haline de gelmedim. İyi Parti, hakarete uğramış insanların partisidir. Bir partiden ayrılınca ne hakaretlere maruz kalındığını genel başkanımız dahil tüm neferlerimiz iyi biliyor. Partinin seçeneksizliğinden doğan zafiyetten, partiyi mecbur bıraktıkları için buradayım. Devlet, millet hizmeti görmek basittir. Ancak burada zor olan mücadeleye leke getirmemektir. PKK'nın, Kandil'in devlet millet düşmanlarının dahil olmasını normal buluyorum. Biz sizin heveslerinizi kursağınızda bırakacağınız taraftayız. Devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmek için kurgulamış olanlardan olmayacağız. İstifa mekanizmasını bu şekilde takdim ediyorum. Beni artık kendilerine yük etmesinler. siyasi değerlendirmelerim olacaktır. Bu da partime yük olacaktır. ben bu alanı partim adına boşaltıyorum. Ne milletime ne milletim menfaatlerine sırtımı dönmeyeceğim. Bir yanlışı savunurken milletime görünmeyeceğim. Bu emekler için omuz omuza olduğum İyi parti ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Siyaset böyle sıkıştığı anlarda bizi yol ayrımına getiren şey daha önce söylediklerimizdir. Milletin beni bildiği gibi bulmasını sağlamak benim boynumun borcudur. Efendim susmak lazım gibi telkinler aldım. Susmak seçim sonrasına pusulanmak demektir. Ben siyaseti pusulanarak yapmayacağım. Bunların zamanı değil, şimdi susmak lazım şeklinde telkinler oldu. Susmak demek benim için kongre sürecine pusulanmak demektir. Bana ulaşan bir teklif, görüşme, istişare olmadı. Seçime 2 ay kala ben siyasi parti değiştirmenin itibarıma zarar vereceğini düşünüyorum. Devletimizin gücüne çalışacağız, namus sözümüz. Bu ülkeyi ne PKK'lıların, ne FETÖ'cülerin, ne Suriye'nin kuzeyindeki tertiplerin eline bırakmayacağız. Düşmanı yeni görmüyor Türk Milleti. Tertibi yeni görmüyor Türk Devleti...Seçim sonuçlarını görmek lazım. Ben siyasete yeni başlamadım, 33 sene oldu. Hattında hizalandığım yer 33 senedir, devlet ve millettir.