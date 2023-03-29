Bahçeli'den ortak liste iddiasına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, AK Parti listelerinden seçime gireceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, son günlerde AK Parti ile MHP'nin ortak liste yaparak seçimlere gireceği yönünde bir kara kampanya yürütüldüğünü söyledi. MHP’nin seçimlere kendi amblemi ve milletvekili adaylarıyla gireceğini vurguladı.





- Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.

Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak ise, "MHP'nin adayı belli, kararı nettir. Bütün imkan ve inancımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi hususunda kesintisiz sürdürülen mücadele devam edecektir." ifadelerini kullandı.