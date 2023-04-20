Altılı Masa'dan AB'ye PKK ve FETÖ sözü

Altılı Masa'nın seçim stratejisini, PKK uzantısı HDP yönetiyor. HDP’nin programı, Altılı Masa'nın seçim vaatleri olarak kamuoyuna aktarılırken, sözcülüğünü de CHP yapıyor. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, 6’lı masanın ortak metninin HDP’nin tutum belgesiyle örtüştüğünü itiraf etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde terörle mücadele yasasını değiştireceklerinin söylerken, bir diğer CHP’li isim Engin Altay da terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.





“ALTILI MASA'NIN ORTAK METNİ HDP'NİN TUTUM BELGESİYLE ÖRTÜŞÜYOR.”

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Altılı Masa'nın ortak metninin HDP’nin tutum belgesiyle örtüştüğünü söyledi.



Tanrıkulu, “Türkiye'de Kürt meselesinde ve diğer konularda ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimiz ve iddialarımız artık daha güçlü.” diyerek iktidar olmaları halinde Türkiye’nin gündemini “Kürt sorunu” tartışmaları eksenine çekeceklerinin sinyalini verdi:

- Partimizin 39. kongresinde Türkiye’nin yüzüncü yılına çağrı metnimiz bulunmaktadır. O metnin 2. maddesi kongre delegelerinin imzasıyla kabul edilmiştir. Yani toplumsal barış ve Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi için sunulan belgedir. Her partinin öncelikleri var ama biz bazı önceliklerimizden vazgeçtik, İYİ Parti de bazı önceliklerinden vazgeçti ve ortak bir metinde bir araya geldik. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin tutum belgesiyle örtüşüyor.

Altılı Masa’nın, 30 Ocak’ta duyurduğu Ortak Mutabakat Metninde, PKK uzantısı HDP’nin, yerel yönetimlerde özerklik ve anadilde eğitim gibi başlıca talepleri yer alıyordu. FETÖ ve PKK ilişkileri nedeniyle kamudan ihraç edilenlerin görevlerine iadesi ve teröre destek veren belediyelerde görevden uzaklaştırma ve kayyum atama yetkisinin kaldırılması da Altılı Masa’nın vaatleri arasındaydı.



Ortak Mutabakat Metninde ayrıca Avrupa Birliği yasalarına uyum ve ifade özgürlüğü adı altında Türkiye’nin terörle mücadele yasasında değişikliğe gidileceğinin de sinyali veriliyordu.



Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avrupa’ya vizesiz sehayat vaadinin altından da terörle mücadele yasası çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Avrupa Birliği’ne tam üyelik için 3 şartın kaldığını, iktidara gelmeleri durumunda terörle mücadele yasası dahil 3 kanunu değiştireceklerini söyledi.



ENGİL ALTAY: "SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMİN BURNUNU KANATMIŞ DA CEZAEVİNDE DURUYOR?"

Terörle Mücadele Yasası'nda talep edilen değişikliğin FETÖ ve PKK üyelerinin cezaevinden çıkartılmasına yönelik olduğu yorumları yapılırken, CHP kanadından Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor.



CHP Grup başkanvekili Engin Altay, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Altay, “Demirtaş kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor” ifadelerini kullandı.

Teröre destek ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan pek çok kez soruşturma geçiren ve ceza alan Selahattin Demirtaş hakkında, 6-8 Ekim olayları davasında en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



Terör örgütü PKK yandaşları, 6-8 Ekim 2014'te o dönem HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla sokağa dökülmüş, yurt genelinde yaşanan terör olaylarında 37 vatandaş yaşamını yitirmişti.