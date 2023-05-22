Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: "Rus piyasasını çok ürküttü"

Kesin olmayan sonuçlara göre, Antalya'dan AK Parti milletvekili seçilen Çavuşoğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile katıldığı Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı toplantısında yaptığı konuşmada, seçimin birinci turu öncesinde Antalya'nın hemen hemen her bölgesine gittiklerini söyledi.

"Bu dönemde dış politika söylemlerinin turizm ile içerideki her sektörü ve iç politikayı etkilediğini gördük, yaşadık" dediğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: