HDP mitinginde PKK propagandası yapıldı Kılıçdaroğlu'na oy istendi

PKK uzantısı HDP/Yeşil Sol Parti’nin İstanbul Yenikapı’daki mitingi terör örgütü propagandısına dönüştü. Mitingde “İmralı’ya selam” pankartı açan HDP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük çağrıları yapılan mitingde 1 kişi gözaltına alındı.

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Yeşil Sol Parti adıyla seçimlere giren PKK uzantısı HDP, yurt genelinde mitingler düzenledi. İstanbul Yenikapı’daki miting, terör örgütü PKK’nın propagandasına dönüştü.

“İmralı’ya selam” pankartlarının açıldığı mitingde.Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istendi. ''1 oy Kılıçdaroğlu’na, 1 oy HDP'ye" çağrısı yapıldı.

HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini 'Kürdistan” olarak niteledi.

PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük çağrılarının yapıldığı mitingde, Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu PKK flamasını açan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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