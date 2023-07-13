"Erdoğan yalan söylüyor!"

Erdem Cömert, Avrupa Birliği ve NATO konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Türk milletine yalan söylediğini belirtti. Ayrıca Cömert şunları kaydetti:

- Ukrayna'yı NATO üyesi yapmak demek Rusya'yı yok etmek demektir. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi demek Rusya Türkiye'nin resmi olarak düşmanı haline geliyor. Savaş açmak zorunda kalırsınız NATO antlaşmasına göre. Türk askerini Rusya'ya saldırtmak anlamına gelir bu. Abdülhamit'ten bile geri bir konuma düştük. Bu kadar mı bu ülkenin bağımsızlığı umrunuzda değil. Korkmayın ey iktidar! Aklınızı başınıza alın. Türkiye, NATO'nun hedefindedir, üyesi hiçbir zaman olmamıştır aslında.

Mustafa Kemal Çiçek ise konuya İsveç'in NATO üyeliğinin meclisten geçmesinin neredeyse kesinleştiğini ifade ederek özetle şu noktaların altını çizdi: