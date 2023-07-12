CHP'li belediyeden İzmirliye zam yağmuru! Toplu ulaşıma da zam talebinde bulunuldu

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi zam yapma konusunda hız kesmiyor. CHP’li Belediye suya yapılan yüzde 43’lük zammın ardından şimdide toplu ulaşıma yüzde 52.99’luk zam yapma hazırlığında.

Zamlı tarife Ulaşım Koordinasyon Merkezine iletildi. Tarife kabul edilirse izmirliler toplu ulaşımı yüzde 52.99 zamlı olarak kullanacak.

Yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8 lira 78 kuruştan, 13 lira 43 kuruşa, ilk aktarma ücreti 3 lira 50 kuruştan 6 lira 72 kuruşa çıkacak.

İzmir’de bir yere ulaşmak için en az 2 toplu ulaşım aracı kullanılıyor. İzmirliler bir aktarmalı yolculuğa 12 lira 28 kuruş ödüyor. Bu miktar CHP’li belediyenin önerisinden sonra 20 lira 15 kuruş olacak. Gün içinde gidiş geliş İzmirlinin cebinden 40 lira 30 kuruş çıkacak.