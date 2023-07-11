Samsun'da sel suları duvarı böyle yıktı! O anlar kameralara yansıdı

Samsun'da sağanak sonrası sel oluştu. Bir okulun bahçesinde biriken su, okulun bahçe duvarını yıktı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak nedeniyle okul bahçesinde biriken suyun duvarı yıkması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Çayvar Mahallesi'nde bulunan Çayvar İlkokulu ve Ortaokulu bahçesi, dün Samsun'da etkili olan sağanağın ardından suyla doldu.

Bahçe duvarı, biriken suyun etkisiyle yıkıldı. Bahçede biriken su, duvarın yıkılmasıyla yola taştı.

Yıkılan duvar, yol kenarında bulunan elektrik direğine de zarar verdi.

Duvarın yıkılma anı, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Öztürk, AA muhabirine, bahçe duvarının yıkılmasıyla taşan suyun kendisine ait tarım arazisine de zarar verdiğini belirterek, "Bir saat boyunca şiddetli yağmur yağdı. Yağmur neticesinde okulun bahçe duvarının yaklaşık 50 metrelik kısmı yıkıldı. Elektrik direğinin de bükülmesi sonucu teller iyice gerildi, her an kopabilir." ifadesini kullandı.

Sel felaketlerinin zararı büyük oldu! Evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında...Sel felaketlerinin zararı büyük oldu! Evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında...Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Samsun # samsun # sel

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