Defne’de 46 ahşap dükkandan oluşan çarşı kuruldu

Hatay'da depremzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Gebze Belediyesi tarafından "Gebze Çarşısı" kuruldu.



Anahtar teslimlerinin yapılmasının ardından hak sahipleri dükkanlarını açmaya başladı.



Ahşaptan yapılan 46 dükkanın yer aldığı ticaret alanında, manavdan bakkala, künefeciden kahveciye kadar birçok dükkan bulunuyor.



Çeşitli alanlarda hizmet veren iş yerleri depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor, bir yandan da ayağa kalmak için dört elle işine sarılıyor.



