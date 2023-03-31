Dr. Akbayram o fay hattına dikkat çekti

Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırma Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, Yedisu fayında 1784'ten bu yana hareketlenmenin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

- Yedisu fay zonu, Erzincan fayı ile birlikte 8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir. Yedisu fay zonunda deprem tekrarlanma aralığı, Kuzey Anadolu fay zonu ile aynıdır. Yani deprem tekrarlanma aralığını düşündüğümüzde 250 yıllık, eli kulağında büyük bir deprem olabilir. Erzurum, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzincan ve Tunceli'nin de bu depremden etkileneceği kesin ama hangi oranda etkilenecek, bu şehirlerin hazırlanıp hazırlanmadığına bağlıdır.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanlar, 3 fay hattının kesiştiği ve geçmiş dönemlerde yıkıcı depremlerin yaşandığı Bingöl'e dikkat çekti. Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırma Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, incelemelerinde, Bingöl'de deprem riskinin her zaman var olacağını söyledi.

Kentte 30 yıllık aralarla yıkıcı depremlerin yaşandığını ifade eden Akbayram, şunları belirtti:

- Bingöl çok fazla fayın bir araya geldiği bir bölgedir. Burada üç tane önemli fay hattı var. Bunlardan biri Doğu Anadolu fay zonu, diğerleri kuzey Anadolu ve Varto fay zonlarıdır. Bunun dışında, Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay zonu arasındaki bölgede oluşmuş bir sürü fay var. Bingöl, bu yüzden birçok deprem tehlikesi taşıyor. Bingöl 1971 ve 2003 yıllarında iki büyük yıkıcı deprem yaşadı. Bu depremlerde ciddi can ve mal kaybı oldu. Bingöl'de 30 yılda bir yıkıcı bir deprem oluyor.

"250 YILLIK, ELİ KULAĞINDA DEPREM OLABİLİR"

Yedisu fay zonunun deprem tekrarlama aralığının, Kuzey Anadolu Fay zonu ile aynı olduğunu ifade eden Akbayram, şunları söyledi:

- Türkiye'nin genelinde de faylar harekete geçti, diyebiliriz. Bunun önemli bir nedeni, 2 tane büyük depremin, Doğu Anadolu fay zonunun Kahramanmaraş ile Malatya güneyi ile Hatay arasındaki kesişiminin kırılmış olmasıdır. Bunun dışında, Malatya?dan batı yönüne doğru başka bir fayın kırılmış olması ve bunların çok büyük depremlerle kırılmış olması, yani 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremle kırılmış olmasıdır. Anadolu bloğunun hemen hemen her yerindeki faylarda, küçük ve orta düzeyde depremlerin oluşmasına neden oldu. Aynı şekilde bizde de yani Bingöl'de de aktif faylar değişti. Tabii bu aktivite bir süre sonra belki duracaktır ama Bingöl'ün kendine ait tehlikeleri var. Yedisu fay zorunda, çok uzun süredir deprem bekliyoruz. Yedisu depremi en son 1784 yılında gerçekleşmiş. Bunun üzerine 250 yıl koymamız gerekiyor. Çünkü Kuzey Anadolu fay zonuna ait olan Yedisu fay zonunda deprem tekrarlanma aralığı Kuzey Anadolu fay zonu ile aynı. Yani deprem tekrarlanma aralığını düşündüğümüz zaman 250 yıllık, eli kulağında büyük bir deprem olabilir.



"DEPREM OLACAK, ÖNEMLİ OLAN MÜHENDİSLİK OLARAK HAZIR MIYIZ?"

Yedisu fayında oluşacak büyük depremde en az 7 ilin etkileneceğini belirten Akbayram, şunları ifade etti: