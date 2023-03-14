Hayat kurtaran askerler böyle eğitiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde harekete geçerek deprem bölgesine ulaşan tim, 16 gün görev yaptığı Kahramanmaraş'ta 15 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardı.

Bölgedeki çalışmalarının ardından Antalya'ya dönen 9 kişilik JAK timi, kondisyonlarını korumak için spor, tırmanış ve enkaz sahasına dönüştürülen alanda her gün tatbikat ve eğitimlerini sürdürüyor.

Jandarma komando personeli arasından "hayat kurtarmak" maksadıyla özel olarak seçilen JAK timleri, fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmak için her türlü hava ve arazi şartında eğitim görüyor.

Zorlu eğitimlerden geçen, cesaretleri ile göz dolduran JAK timleri, olası doğal afetlerde, arama kurtarma, tahliye görevlerinde, yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma olaylarında görev alıyor.

Timin, günlük eğitimlerini Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.

JAK TİMİ ÖZEL EĞITIM ALMIŞ PERSONELDEN OLUŞUYOR

Tim komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mahir Akdemir, AA muhabirine, JAK timlerinin gönüllük esasına göre seçildiğini belirtti.

Komando kursu görmüş, iyi derecede yüzme bilen, fiziki yeterlilik testinde başarılı olan personelin sözlü mülakatı geçtikten sonra JAK ihtisas dalında eğitim görmeye hak kazandığını belirten Akdemir, "Gerekli kursları almamıza müteakip JAK timlerinde çalışmaya başlıyoruz. JAK, deprem, çığ, sel, su baskını, toprak kayması, bina çökmesi ve yangın gibi doğal ve insan kaynaklı afetlerde veya dağ, kanyon mağara uçurum, kayalık, kuyu gibi yerlerde mahsur kalan ve yaralanan, yardım talebinde bulunan vatandaşlara yönelik arama kurtarma görevini icra eden özel eğitim almış personelden oluşan özel bir timdir." dedi.

Kış döneminde de Saklıkent Kayak Merkezi'nde görev yaptıklarını anlatan Akdemir, günlük olarak yürüyüş, kaya tırmanışı gibi eğitimlerin yanı sıra kondisyon arttırıcı antrenmanlar yaptıklarını kaydetti.

"EZGI'NİN 'ANNEM UYUYOR, UYANMASIN' DEMESİ BİZİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ"

Kahramanmaraş'a depremin ilk günü ulaştıklarını ve 16 gün boyunca görev yaptıklarını dile getiren Akdemir, "15 vatandaşımızı sağ çıkardık. 71 vatandaşımızın da cenazesini çıkarıp, yakınlarına teslim ettik. Ezgi isimli çocuğu 3 saatlik çalışma ile kurtarmıştık. Ezgi'nin bacağı annesinin altında kalmış ve kiriş tarafında sıkışmıştı. Ezgi'nin kurtarma çalışması sırasında annesinin yaşadığını sanarak 'annem uyuyor, uyanmasın' demesi bizi çok etkilemişti." ifadelerini kullandı.