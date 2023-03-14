Yaban ördekleri Iğdır'da su altında beslenirken görüntülendi

Yaban ördekleri Iğdır'da su altında beslenirken görüntülendi. Ağrı Dağı Milli Parkı’nın Iğdır sınırlarındaki sulak alanda ördekler, suya gövdesi dışarda kalır şekilde dalıp yiyecek aradı. O anlar objektiflere yansıdı.

Suya dalıyorlar. Gövdeleri suyun dışında yiyecek arıyorlar. Yaban ördeklerinin su altındaki beslenme anları işte böyle görüntülendi.

Yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar, çok sayıda yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Milli parkın Iğdır tarafında, havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı. Sulak alanda beslenen çamurcun ördekleri objektiflere yansıdı.

Suya gövdesi dışarda kalır şekilde dalıp yiyecek arayan yaban ördeklerinin beslenme yöntemi ilginç görüntüler oluşturdu.

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