Malatya'daki depremde enkazdan 1 kişi kurtarıldı

Malatya'da bugün 12.04'te 5,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin etkisiyle hasarlı olan birçok bina yıkıldı ve enkazda kalanlar oldu.

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Malatya merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi kurtarıldı.

Yeşilyurt merkezli 12.04'te yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta yıkılan binada, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD, UMKE, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ali Şahingil, depremden yaklaşık 1,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Şahingil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
                                                                  

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