Silivri'de zincirleme kaza: 28 yaralı

Silivri'de cezaevi personelini taşıdığı öğrenilen servis minibüsünün 5 araca çarptıktan sonra yan yatması sonucu 1'i ağır 28 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Silivri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LVY 872 plakalı servis minibüsü, 5 araca çarptı.

Cezaevi personelini taşıdığı öğrenilen servis minibüsü, daha sonra devrilerek yan yattı. Kazada 1'i ağır 28 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin yanı sıra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikameti, çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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