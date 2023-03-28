Tıpkı İzmir gibi afet bölgeleri 1 yılda yeniden ayağa kaldırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet bölgelerinde çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce yaşanan afetlerin hemen ardından başlayan konut ve iş yeri çalışmaları çok büyük oranda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Şimdi hedef 6 Şubat 2023’te yaşanan depremim yaralarını 1 yılda sarmak.

İZMİR’DE DEPREM SONRASI YARALAR 365 GÜNDE SARILDI

İzmir, 2020 yılının Ekim ayında yaşanan depremle sarsıldı. Depremden hemen sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaraları sarmak için kolları sıvadı, konut ve iş yerlerinin inşası başladı. Yeni konutlar ve iş yerleri hak sahiplerine 1 yıldan kısa bir sürede teslim edildi. Bu dönemde afetzedelere kira ve taşınma desteği sağlandı.

İzmir’de afetzede vatandaşlar için toplam 5.061 konut inşa edildi. İlk konutların teslim töreni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Bugüne kadar 1.400’ü yerinde olmak üzere 4.602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi. 459 konut da Mayıs ayına kadar teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresi eliyle Türkiye’de bugüne kadar tam 1 milyon 180 bin konut inşa edildi Sadece İzmir’de toplam yatırım bedeli 27 milyar lirayı bulan 19.430 konutu sosyal donatılarıyla birlikte yapıldı. Halen yapımı devam eden ve yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3.960 konut mevcut. Projeler tamamladığında İzmir’e toplamda 13 bin konut ve dükkânı kazandırılmış olacak.

İZMİR TARİHİNİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ YÜRÜTÜLÜYOR

Yaşanan acı depremin ardından şehri yeniden ayağa kaldırmak için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci de yürütülüyor. Şehirde riskli yapı olarak tespit edilen 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümü gerçekleştirildi. Bu kapsamda İzmir’de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destek sağlandı.

“İLK EVİM, İLK İŞ YERİM” PROJESİYLE İZMİR’DE 12.400 KONUT İNŞA EDİLECEK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir’de toplam 12.400 konut inşa ediliyor. 25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu. “İlk İş Yerim” kapsamında İzmir Kemalpaşa'da 40, Aliağa'da 500 ve Torbalı'da 70 olmak üzere toplam 610 dükkân esnafın hizmetine sunuldu.

İZMİR'DE TOPLAM 637 BİN METREKARELİK, 5 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TOKİ ile hayata geçirdiği bir diğer önemli proje de Millet Bahçeleri. İzmir'de toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi’nin yapımına devam ediliyor. Seferihisar, Kiraz ve Konak millet bahçelerinin projelendirme çalışmaları sürüyor. Bayraklı'da 360 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.

HEDEF YÜZYILIN DEPREMİNİN YARALARINI DA 1 YILDA SARMAK

İzmir ve diğer afet bölgelerinde hayatı normale döndürmek amacıyla çalışmaları hızla tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şimdi, ‘asrın felaketi’ olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan deprem için seferber oldu. 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele olarak görülüyor. Şu an sahada 250 bin konutun kentsel dönüşüm süreci fiilen yürütülüyor. “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımı devam ediyor.

1 YILDA 650 BİN YENİ KONUT İLE BİRLİKTE TOPLAM 2 MİLYON YENİ VE SAĞLAM KONUT

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından yapılan hasar tespitler sonucunda köy evleriyle birlikte yaklaşık 650 bin konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyon yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak.

BUGÜNE KADAR…

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2020 yılı ve 2022 yılları arasında Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da inşa edilen konut, iş yeri ve diğer yapıları vatandaşlara teslim etti. Çalışmalarla bu illerdeki afetin etkileri büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 yıl geçti. Bu süreçte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hızlı bir çalışma yürütülerek Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 adet konutun inşası tamamlandı.

İzmir’de 5.061 konut ve ticari bağımsız birimden 4.604 adet konutun yapımı tamamlandı.

23.11.2022 tarihinde meydana gelen Düzce’de yaşanan deprem sonrası çalışma başlatan bakanlık 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hedef 2023 yılı içerisinde konut ve iş yerlerini hak sahiplerine teslim etmek.

Ayrıca, sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konut inşası tamamlandı, Kastamonu ve Sinop’ta 1265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi.

Bakanlık yapımı devam eden tüm afet konutlarını 2023'te teslim edecek.