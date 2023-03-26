Türkiye ayın son haftasına yağışla giriyor

Normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yeni haftayla birlikte düşecek. Hafta boyunca yurdun batı kesimlerinden başlayarak yer yer sağanak ve kuvvetli rüzgarlar görülecek.

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Türkiye, ayın son haftasına yağışla giriyor…

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde, Ankara'da ise karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce paylaşılan haftalık hava durumu tahmininde, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, Çarşamba ve Perşembe günleri yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği belirtildi.

# kar yağışı # Hava durumu # meteoroloji

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